Monaco : le méga Projet Brasca d’une liaison ferroviaire entre Eze et Principauté

Ce n’est pas encore un métro en souterrain de Nice à Monaco suivant l’idée avancée par l’UPE06 pour résoudre l'infernal problème de mobilité de la Principauté. Mais l’ouverture d’un appel à candidatures pour le projet “Brasca”, en représente à coup sûr un premier pas. L’appel, officiellement lancé vendredi 11 octobre par le Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme du Gouvernement Princier, concerne la conception, la construction, le financement, l’exploitation et la maintenance d’un système de transport composé notamment d’un parking au lieu-dit “La Brasca” sur les communes d’Eze et de La Turbie ainsi que d’une liaison express souterraine entre ce dernier et Monaco. Un méga projet dont le coût est évalué à 1,2 milliards d’euros. (Photo Google Map : le terrain de 20 hectares proche de l'entrée du tunnel A500 où se trouvera la gare d'accès côté Eze et le grand parking de 3.500 places).

Une liaison souterraine reliant La Brasca à Monaco

Monaco précise que l’ensemble comprendra un parking d’environ 3.500 places, une gare de voyageurs, les volumes nécessaires au remisage et à la maintenance des matériels roulants ainsi qu’un volume dédié à une zone de distribution logistique (stockage, groupage-dégroupage et massification des livraisons). Le site de la Brasca est situé à l’intersection d’Eze et de La Turbie, à proximité du tunnel de l’A500 qui descend vers le coeur de la Principauté. Monaco y a acheté en 2017, un terrain de 20 hectares pour 20 M€.

C’est là qu’est prévue la création du parking de dissuasion mais également le départ de la liaison ferroviaire souterraine. L’appel à candidature parle ainsi d’une “liaison souterraine permettant de relier le site de La Brasca à Monaco et disposant, a minima, d’une gare souterraine de voyageurs située dans Monaco, à créer entre l’îlot Charles III et la Place d’Armes”. Sont demandés aussi “des équipements d’infrastructure et du matériel roulant, de préférence automatique, lequel reste à définir dans le cadre des études de conception du système de transport, d’une capacité de 2.400 passagers par heure et par sens dans un premier temps.” Cette capacité peut être portée à 3.600.

Prévoir une extension ultérieure, tant en France qu'à Monaco

Il est ajouté qu' “une seule gare est aujourd’hui prévue de manière certaine au sein du territoire monégasque”. mais “une prolongation de la ligne et/ou la création d’autres stations au sein du territoire monégasque pourront être proposées par les candidats dans le cadre de la négociation”. Il est ajouté que “en tout état, les candidats devront s’assurer que le matériel choisi et le dimensionnement des infrastructures et des équipements permettent une extension ultérieure, tant en France qu’à Monaco.” Il s’agit en premier lieu d’acheminer des voyageurs. Mais si “le système n’a pas impérativement vocation à acheminer du fret” des variantes pourront toutefois être proposées en ce sens.

Les dossiers de candidature devront être expédiés par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé, avant le 28 février 2025 à 12h00. La première étape est engagée.