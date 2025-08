Monaco : le Monte-Carlo film festival de la comédie est ouvert

Après Canneséries, c’est Monaco qui ouvre les écrans en avril avec la 20ème édition du Monte-Carlo film festival de la comédie. Elle s’est ouverte lundi au Grimaldi Forum et se poursuivra jusqu’au 29 avril avec la soirée de gala et la remise des prix. Huit comédies provenant de divers pays du monde sont en compétition et il reviendra à un jury présidé par Giancarlo Giannini, entouré de Richard Anconina, Nathalie Poza, et Neri Marcorè de décerner les prix. Les projections se font dans la salle Camille Blanc du Grimaldi Forum. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.