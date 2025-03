Monaco : le mythique Café de Paris rouvre le 14 novembre après transformation

A redécouvrir ! C’est une institution monégasque qui rouvre après une vingtaine de mois de travaux et une complète transformation. Le Café de Paris, place du Casino, a annoncé en effet sa réouverture le 14 novembre prochain. A l’issue d’une grande restructuration, l’ensemble des trois niveaux du bâtiment aura été remodelé. Deux niveaux sont dédiés au Café de Paris et le troisième à l’Amazónico. Il s'agit d'une nouvelle adresse monégasque, qui met en oeuvre un concept international de restauration festive, et qui a prévu quant à elle d’ouvrir au printemps 2024.

Parallèlement, quatre boutiques Chopard, Arije, Tag Heuer et Tiffany & Co voient le jour le long de l’allée François Blanc, de l’avenue des Spélugues et des jardins du Casino. Maintenu ouvert pendant les travaux, l’espace de jeux du Café de Paris bénéficiera d’une nouvelle entrée exclusive dès le début de l'année prochaine.