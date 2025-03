Monaco : les TER maintenus jusqu’à 22 heures et les soirs de match

Des avancées qualifiées de “sensibles” dans le bras de fer engagé par Monaco et la Région Sud avec SNCF Réseau. La décision d’arrêter les TER du dimanche au jeudi entre 21 heures et 6 heures, de la mi-septembre à la fin juin pour effectuer des travaux de nuit sur la ligne TER Nice-Vintimille, a provoqué la colère de la Principauté. Le nouveau ministre d'État Didier Guillaume en avait fait état lors de sa récente et première conférence de presse. Face aux problèmes de desserte ferroviaire de Monaco que provoquait un arrêt de la ligne à 21 heures, une première avancée avait été obtenue avec un décalage de l’heure d’arrêt de 21 heures à 22 heures, mais de façon provisoire et une interruption samedi 19 septembre pour le match AS Monaco-Bardelone.

De leur côté, la Région Sud et la Principauté de Monaco avaient fait front commun pour :

dénoncer les plans de travaux et de substitution proposés par la SNCF sur la liaison ferroviaire Nice – Vintimille,

demander à la SNCF un ajustement du plan de travaux et un recalibrage du plan de substitution pour mieux répondre aux besoins des voyageurs et aux attentes de la Principauté.

Ce qui a été obtenu lors de la réunion du vendredi 20 septembre, c’est la pérennité des mesures envisagées. Il a été ainsi acté un nouveau plan de travaux avec des circulations de trains jusqu’à 22 h (elles étaient initialement prévues jusqu’à 21 h). De ce fait, il est prévu une prolongation induite des travaux en matinée sans impacter le plan de transport initialement prévu. Dans un communiqué, la Région Sud et la Principauté “se félicitent des avancées sensibles obtenues qui permettent de maintenir un service ferroviaire au plus proche des attentes des usagers et des autorités monégasques, tout en réalisant les nécessaires travaux de modernisation de l’axe ferroviaire Nice-Vintimille”.