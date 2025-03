Monaco : le MEB met le cap sur le Japon en 2025

Beaucoup de monde pour l’assemblée générale du Monaco Economic Board (MEB) suivie du 52e Rendez-vous des Adhérents la semaine dernière au Yacht Club de Monaco. Deux rendez-vous qui ont réuni près de 400 décideurs et ont permis de tirer le bilan 2024 du MEB et de présenter sa vision d'avenir. (Photo © P.H. Sébastien Darrasse / MEB. Le protocole avec de g.à d. : Guillaume Rose, DG Exécutif ; Franck Julien Président de la Commission des Finances et de l’Économie Nationale du Conseil National ; S.E. Manuela Ruosi, Ambassadrice d'Italie à Monaco ; S. E. Jean d'Haussonville, Ambassadeur de France à Monaco ; Pierre-André Chiappori, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Finances et de l'Économie ; Michel Dotta, Président du MEB ; Justin Highman, DG Adjoint ; Martin Peronnet, Secrétaire Général).

Guillaume Rose et Justin Highman, respectivement Directeur Général Exécutif et Directeur Général Adjoint, ont fait notamment état de plus de 50 opérations menées en Principauté avec des conférences et évènements networking, ainsi que l’accueil de sept délégations étrangères. A l’inverse, le MEB a conduit des délégations d’entrepreneurs vers cinq destinations : Riyad, Rabat et Casablanca, Varsovie, Londres et Shanghaï. Dans un contexte international tendu, Michel Dotta, président du MEB a rappelé que la stabilité politique de la Principauté représentait un atout essentiel. “À l'image de l’or, valeur refuge par excellence actuellement, je veux croire que Monaco constitue une “destination refuge” pour les personnes et les entreprises éprises de prospérité, de créativité et de sérénité.”

Au chapitre bilan il a été également question de la participation au Forum de Davos avec la Monaco House”, du succès de la nouvelle option “Premium” du MEB et de la progression du nombre d’adhérents : + 20% depuis 2019 ; 638 entreprises adhérentes au MEB au 31 décembre 2024 dont 49 en Premium.

Pour 2025, l’international est d’actualité avec, dans l’immédiat, une délégation qui s’apprête à partir pour Budapest du 24 au 26 mars, tandis qu’Abou Dabi (22 au 26 avril) et Jeddah (prévu fin novembre) figurent au programme. L'exploration de l’Afrique se poursuivra au Kenya et la participation à la foire commerciale CIIE de Shanghaï grâce à l’Ambassade de Monaco en Chine sera renouvelée. Mais la destination phare de cette année sera le Japon. Le MEB saisira l’opportunité de la participation de la Principauté à l’exposition universelle d’Osaka avec Pavillon Monaco et l’Ambassade de Monaco au Japon et s’y rendra lors de la journée nationale de Monaco. Le déplacement (du 26 juin au 3 juillet) sera complété par des étapes à Kyoto et Tokyo.

En Principauté, le MEB continuera à programmer des conférences avec des intervenants de grande qualité sur différentes thématiques : prévisions macroéconomiques, philanthropie, exportations. Des sujets qui constituent autant de clés pour aider les décideurs monégasques à orienter leur politique d’investissement et à contribuer à la bonne santé de l’économie du rocher.