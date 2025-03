Monaco : Luxe Pack 2024 veut emballer plus vert

Monaco sera pendant 3 jours, du 30 septembre au 2 octobre, la capitale du packaging avec Luxe Pack qui se tiendra au Grimaldi Forum. Lancé en 1988, ce salon de l'emballage de luxe a accueilli l’an dernier plus de 10.000 visiteurs et devrait, au vu des inscriptions, dépasser ce chiffre cette année. Luxe Pack 2024, selon Fabienne Germond, la directrice, comptabilise 450 exposants dont une cinquantaine de nouveaux provenant de plus de 30 pays différents. Sont rassemblés les fabricants d’emballages Premium du monde entier sûr mais aussi des designers, des fabricants en verre et cristallerie, en bois, en porcelaine, en cuir (pour les matières les plus originales), des experts en finition décoration, de l’impression 3D, de l’objet promotionnel…

A noter parmi les nouveautés de cette année la mise en avant l’école de design durable Besign de Cagnes-sur-mer. Les étudiants présenteront des projets de design autour de l’emballage de luxe futuriste et de la sensibilisation à la protection des océans. Une tendance verte qui se renforce également au vu de la croissance du "Luxe Pack in Green" qui compte plus de 60 candidatures cette année. Parmi les finalistes, on retrouve les grands professionnels du secteur, Carbios, Technicaps, Adhespack, Eastman, Lessonia ou encore les verriers Zignago Vetro et Estal.