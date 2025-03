Monaco et Métropole : vers un renforcement de leurs relations

Marque d’une volonté de renforcer les relations entre Monaco et la Métropole Côte d’Azur, la première visite hors de la Principauté du nouveau ministre d'État, Didier Guillaume, a été vendredi dernier pour Nice. Ces deux territoires sont liés par une interdépendance économique forte, notamment sur les enjeux de mobilité, avec 44.000 salariés des Alpes-Maritimes qui travaillent à Monaco. Les discussions entre Didier Guillaume et Christian Estrosi, président de la Métropole, ont aussi porté sur la mobilité, mais également sur des sujets économiques, sociaux et scientifiques.

Monaco, avec sa forte croissance, agit également comme un moteur pour les entreprises locale azuréennes et l'amélioration de la mobilité est la clé pour renforcer l'attractivité économique des deux régions. Cette coopération est appelée à s'intensifier avec la préparation de la Conférence des Nations Unies pour l'Océan (UNOC-3) en juin prochain, pour laquelle Monaco et Nice vont collaborer étroitement. Dans ce domaine de l'environnement et de la science, des événements comme le "Blue Economy and Finance Forum" renforceront également les liens entre la Métropole niçoise et la Ville-Etat, deux territoires géographiquement si proches.