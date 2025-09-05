Monaco mise sur Ludmilla Raconnat Le Goff pour booster son attractivité

Monaco muscle sa stratégie d’influence internationale. Par Ordonnance Souveraine, Ludmilla Raconnat Le Goff a été nommée Délégué en charge de l’Attractivité auprès du Ministre d’État. Elle aura notamment à charge d'assurer la relance et l'animation du CSA (Conseil Stratégique pour l’Attractivité). Une nomination qui illustre la volonté de la Principauté de consolider la place monégasque comme destination incontournable dans la compétition mondiale des territoires attractifs. (Photo DR).

Chargée d’élaborer une feuille de route stratégique pour 2025–2026, Ludmilla Raconnat Le Goff devra coordonner les acteurs institutionnels, renforcer les synergies public-privé et relancer le CSA, pierre angulaire de la politique d’attractivité de Monaco. Elle entend également mettre en place des dispositifs d’accompagnement "sur mesure" pour mieux répondre aux attentes des entrepreneurs et investisseurs internationaux.

À 47 ans, cette diplômée de KEDGE Business School affiche un parcours dense au service de l’État. Directrice générale du Département des Affaires Sociales et de la Santé depuis 2021, elle a conduit plusieurs réformes structurantes, du développement du télétravail à la création de nouveaux dispositifs sanitaires, tout en pilotant la gestion du Covid-19. De 2007 à 2009, elle a également occupé le poste d’Adjoint au Directeur au Monaco Economic Board (MEB), où elle a participé à des opérations de promotion économique de la Principauté ainsi qu’à l’organisation et à la conduite de missions économiques à l’international.