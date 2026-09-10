Il est né en Principauté il y a dix ans autour d'une idée simple : donner à la nouvelle génération de solutions océaniques le soutien, la visibilité et les connexions nécessaires pour devenir réalité. Depuis, le Monaco Ocean Protection Challenge a fédéré une communauté mondiale d'étudiants, d'entrepreneurs, de scientifiques, d'investisseurs, d'écoles, d'entreprises et de défenseurs de l'océan. Cette dynamique ne faiblit pas : la seule édition 2026 a rassemblé 215 projets provenant de 67 écoles et universités réparties dans 58 pays, couvrant des domaines aussi variés que la restauration corallienne, la régénération des herbiers marins ou les nouveaux matériaux et technologies au service de l'océan.

À l'occasion de cet anniversaire, les organisateurs entendent réunir l'ensemble de la communauté constituée au fil des dix dernières années (candidats, mentors, membres du jury, partenaires, écoles, sponsors, experts et ambassadeurs) et annoncent la publication, dans les prochains mois, de témoignages d'anciens participants, de présentations des solutions émergentes et des détails du programme prévu pour cette année spéciale.