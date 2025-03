Monaco Ocean Protection Challenge : trois projets primés

Et les lauréats 2024 du concours Monaco Ocean Protection Challenge (MOPC) sont NEMA (Université de la Côte d’Azur), INNOV&SEA (Nice) et AQUA (International University of Monaco). Les prix ont été remis par le Prince Albert II hier au Musée océanographique de Monaco à l’issue d’une finale qui s’est déroulée en présence de nombreux invités. Ce concours international, co-organisé par l’International University of Monaco, l’Institut océanographique (Fondation Albert Ier, Prince de Monaco), l’association Monaco Impact et la Fondation Prince Albert II de Monaco, a réuni plus de 90 étudiants et jeunes entrepreneurs venus des quatre coins du monde. (Photo © Institut océanographique - F. Pacorel : participants à la grande finale, sponsors et organisateurs).

Une centaine de participants de 25 nationalités

Ce concours international vise à soutenir de manière concrète la création et le développement de start-ups capables de démontrer un impact positif sur la préservation de l’Océan à court ou moyen terme. La centaine de participants, venus de 24 universités et représentant près de 25 nationalités différentes (Etats-Unis, Canada, Allemagne, Suède, Italie, France...), a travaillé de la mi-janvier à la fin du mois d’avril 2024 à la réalisation d’un business plan.

Au total, 40 projets ont été soumis, et après deux étapes de sélection, 6 d’entre eux ont été retenus pour la Grande Finale répartis dans les catégories “Etudiants” et “Startups”. A l’instar d’un concours de pitch, les finalistes ont été invités à présenter et défendre leur projet à l’oral sur la scène de la salle de Conférences du Musée océanographique, afin de convaincre les membres du jury.

Les trois lauréats 2024