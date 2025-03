Monaco Ocean Week : une semaine dédiée à la protection des océans

Dédiée à la préservation des océans, la Monaco Ocean Week aura lieu du 18 au 23 mars. Elle réunira scientifiques, experts, ONG et représentants de la société civile dans un cadre unique d’échanges, de rencontres, d’expérimentations. En ouverture, lundi 18 mars, la 15ème édition de la Monaco Blue Initiative s’attachera à des sujets majeurs comme la gouvernance de l’Océan, l’économie bleue durable et régénératrice, ou encore le rôle de la Méditerranée dans la feuille de route 30×30 pour la protection de l’Océan.

Plusieurs temps forts dans le programme de ces six jours autour des océans. On les trouvera dans les conférences autour des enjeux liés à la préservation des océans : l’IA au service des océans, des solutions pour la protection, la conservation et la restauration du corail, l’aquaculture responsable et la sécurité alimentaire, les innovations au service de la résilience côtière, la protection des cétacés, la réduction de l’impact du trafic maritime sur la vie marine.

Plusieurs événements émaillent aussi la semaine :

Ocean Innovators Platform , une journée d’échanges autour de solutions technologiques de pointe les plus impactantes visant à préserver les ressources marines de la planète,

, une journée d’échanges autour de solutions technologiques de pointe les plus impactantes visant à préserver les ressources marines de la planète, La mode responsable autour de Runa Ray , créatrice de mode engagée qui créé des pièces à partir de fibres d’algues et utilise des techniques anciennes pour éviter gaspillage et pollution de l’eau,

, créatrice de mode engagée qui créé des pièces à partir de fibres d’algues et utilise des techniques anciennes pour éviter gaspillage et pollution de l’eau, Présentation des Lauréats BeMed 2024 , porteurs de projets ayant pour but de réduire la pollution plastique sur le pourtour du bassin méditerranéen,

, porteurs de projets ayant pour but de réduire la pollution plastique sur le pourtour du bassin méditerranéen, 2nd Forum Pelagos visant à faire des recommandations sur les AMP, la pêche durable, la pollution acoustique et le tourisme durable dans le sanctuaire Pelagos,

visant à faire des recommandations sur les AMP, la pêche durable, la pollution acoustique et le tourisme durable dans le sanctuaire Pelagos, L'atelier de la Commission scientifique pour la Méditerranée (CIESM) sur la cartographie 3D et la visualisation des données marines à haute résolution.

Programme complet