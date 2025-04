Monaco opte pour une flotte saisonnière de 28 taxis électriques

Pour répondre à l’afflux en saison et lors des grands événements, la Principauté renforce son service de taxis avec une flotte de 28 taxis saisonniers électriques en complément des Taxis de Monaco. Facilement repérables, ces véhicules blancs sont introduits dans le circuit des taxis par vagues pour un pic du 1er mai au 30 septembre (8 sont déjà sur le terrain depuis le 1er avril, puis 10 supplémentaires le 15 avril et 10 de plus au 1er mai). Les tarifs sont annoncés comme attractifs : 18€ pour les courses intramuros et 25 € pour les courses limitrophes hors attente et gros trafic. La prise en charge des clients se fait à Monaco.