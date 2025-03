Monaco : vers un parcours de l’emploi entièrement digitalisé et connecté

Monaco poursuit la transformation numérique de ses services publics avec de nouvelles avancées dans le domaine de l’emploi. Dans le cadre de son programme Extended Monaco, lancé en 2019, le Gouvernement Princier a ainsi présenté hier mardi une série de nouveaux services en ligne destinés à simplifier les démarches des employeurs et des demandeurs d’emploi. Disponibles sur MonGuichet.mc, ces outils permettent de déposer, consulter et gérer des offres d’emploi en temps réel, 24h/24. Les offres seront également diffusées sur MonServicePublic.mc après un délai de priorité. Ces avancées incluent la modernisation des systèmes de la Direction du Travail, visant à offrir des interactions plus efficaces et fluides. (Photo © Stéphane Danna - Direction de la Communication : lors de la présentation des nouveaux services en ligne dédiés à l’emploi en Principauté par Christophe Robino, Conseiller-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, et Frédéric Genta, Délégué Interministériel à l’Attractivité et à la Transition Numérique).

D’ici 2026, cette transformation numérique sera complétée par le lancement fin 2025 d’un parcours d’embauche entièrement dématérialisé de la candidature à l’embauche et d’une première version de CVthèque en ligne. En 2026, la délivrance d’un permis de travail au format numérique viendra clôturer cette transformation progressive. Ces initiatives, saluées par les employeurs, visent à renforcer l’attractivité de Monaco en facilitant les démarches administratives et en assurant une gestion rapide et sécurisée des candidatures.

Frédéric Genta et Christophe Robino ont souligné l’importance de ces évolutions pour créer un environnement de travail moderne et connecté, adapté aux attentes des talents et des entreprises.”Monaco attire chaque année des talents du monde entier, à la recherche d’un environnement dynamique et agile. Avec des services numériques modernes, des procédures simplifiées, et une sécurité accrue, Monaco devient une référence pour un marché du travail connecté et accessible,” a souligné Frédéric Genta.