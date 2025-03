Monaco : Pierre-André Chiappori, nouveau Conseiller-ministre de l’économie

Pierre-André Chiappori est le nouveau Conseiller de Gouvernement-ministre des Finances et de l’Économie de Monaco. Il a été nommé à ce poste à compter du 18 mars par le Prince Albert II, et succédera à Marco Piccinini qui assurait ces fonctions depuis le 15 septembre 2023. Ce dernier continuera à représenter Monaco à l’international. Economiste et chercheur, il est diplômé de l’École Normale Supérieure, agrégé de mathématiques et Docteur en sciences économique. Pierre-André Chiappori a exercé entre autres comme professeur d’économie à l’Université de Columbia et a été membre de diverses institutions académiques et économiques. Il est notamment membre de l’Académie des sciences morales et politiques à Paris.

Dans un climat monégasque bousculé par les "Dossiers du Rocher" et les révélations de Claude Palmero, l'ex Administrateur des Biens princiers, le nouveau conseiller-ministre devra plus particulièrement assurer une réponse aux exigences de Moneyval dans la maîtrise de la lutte contre le blanchiment (Monaco est menacé de se retrouver en liste grise). Il devra également poursuivre les efforts pour améliorer la stabilité des comptes de l’État et l'internationalisation de l'économie monégasque ainsi que purifier les relations avec le Conseil national.