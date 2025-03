Monaco prépare la 118ème édition du Rolex Monte-Carlo Masters

Ce sera la 118ème édition du Rolex Monte-Carlo Masters. Elle aura lieu du 5 au 13 avril sur la terre battue du Monte-Carlo Country Club (MCCC) et a été présentée jeudi lors d’une conférence de presse au Monte-Carlo Bay, partenaire du tournoi. Remporté l’an dernier par le Grec Stefanos Tsitsipas (sa troisième victoire au Rolex monégasque), le tournoi réunira 56 joueurs de simple dans le tableau final et 28 paires de double. Les noms des participants seront révélés en mars à Paris et le tirage au sort se fera à Monaco, la veille de l’ouverture. L’an dernier, la 117ème édition avait comptabilisé 148.000 spectateurs.