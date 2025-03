Monaco Press Club : un nouveau bureau entièrement féminin

Une nouvelle présidente et un nouveau bureau pour le Monaco Press Club qui fête cette année son 20ème anniversaire. Lors de la récente assemblée générale des journalistes et communicants de la principauté au Yacht Club, Cinzia Colman, journaliste et directrice du site italien MonteCarloIn, a été nommée présidente du club et succède à Joëlle Deviras. Renouvelé pour un mandat de trois ans, le conseil d’administration a mis en place un bureau entièrement féminin, avec deux vice-présidentes, Délia Kriel, journaliste à La Gazette de Monaco qui tiendra également le poste de secrétaire générale, et Jessica Pinal, qui s’occupera des relations presse des Ballets de Monte-Carlo. Agathe De la Palumbelle, chroniqueuse pour TV Monaco a été nommée trésorière.