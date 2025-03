Monaco : les prévisions du Chef Économiste de Coface

Croissance ? Crise ? Stagnation ? Que nous réserve 2025 ? Alors que débute aux Etats-Unis les quatre années de présidence de Donald Trump la question se pose plus que jamais pour l’Europe. Ces grandes tendances mondiales de l’économie, le Monaco Economic Board (MEB) cherche à les scruter en chaque début d’année à travers une conférence du Chef Économiste de Coface. En partenariat avec Gramaglia Assurances et la Banque Populaire Méditerranée, il avait invité mardi dernier au Novotel Monte-Carlo Jean-Christophe Caffet qui a livré aux membres du MEB les principales informations issues la semaine précédente à Paris du prestigieux Colloque Coface Risque Pays. Signe des temps, cette conférence 2025 avait pris pour thème “Global Economic Outlook, Into the wild” (Perspectives économiques mondiales : vers l’inconnu). (Photo DR : Jean-Christophe Caffet).

Jean-Christophe Caffet a d'ailleurs ouvert la conférence en soulignant l'incertitude géopolitique actuelle, notamment aux États-Unis, où l'élection de Donald Trump a introduit une volatilité significative. Il a comparé cette situation à un "rhinocéros gris", un événement à la fois probable et disruptif que l’on a tendance à ne pas vouloir voir venir, et qui nécessite donc une vigilance constante et accrue.

Malgré ce contexte incertain, l’économiste note une stabilisation de la croissance mondiale à environ 2,7 %, principalement tirée par les pays émergents. Cette stabilisation devrait se poursuivre en 2026. Cependant, il a mis en garde contre une désinflation laborieuse, particulièrement en Europe, où les marges des entreprises sont sous pression.

L'Europe continue en effet de faire face à des défis significatifs, avec une croissance estimée à seulement 1 % pour 2025. Les défaillances d'entreprises augmentent, notamment en France et en Italie, en raison de la baisse des marges et une productivité toujours à la traine qui touche particulièrement l’industrie mais aussi en raison d’une fragmentation réglementaire et fiscale.

Aux États-Unis, selon Jean-Christophe Caffet, les réformes de Trump, bien que potentiellement favorables à court terme, posent des risques à moyen et long terme, notamment en matière de dette publique. Les mesures protectionnistes et les hausses de tarifs douaniers envisagées pourraient en effet avoir des répercussions mondiales. Ces politiques pourraient compliquer les exportations chinoises et, par rebond, renforcer la concurrence sur les marchés asiatiques et européens.

Jean-Christophe Caffet a cependant souhaité faire preuve d’optimisme face aux 80 décideurs présents. Cela en particulier s’agissant de l’Europe. Il note une prise de conscience de l’urgence à se réformer, insufflée par le rapport Draghi, et un changement de doctrine économique qui se base sur le consommateur plutôt que sur le producteur. Une évolution qui, selon lui, va dans le bon sens.