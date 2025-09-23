Monaco reconnaît officiellement l’État de Palestine

Tout comme la France et plusieurs pays européens (Luxembourg, Belgique, Malte, ou encore Andorre), Monaco a reconnu l’Etat de Palestine hier dans la nuit du 22 septembre à New York lors de la conférence sur la Palestine co-présidée par la France et l’Arabie saoudite. Le Prince Albert II a annoncé cette reconnaissance devant l’Assemblée générale des Nations Unies tout en réaffirmant le droit d’Israël à vivre en sécurité et celui du peuple palestinien à disposer d’un État souverain, et en appelant à une solution fondée sur deux entités nationales vivant côte à côte dans la dignité et le respect mutuel. Cette décision porte à 151 le nombre de pays membres de l’ONU reconnaissant la Palestine.