Monaco remet à plat son audiovisuel

Exit TV Monaco lancée en septembre 2023 ainsi que Monaco Info, née en 1995 et vers la création d’une nouvelle chaîne de télévision à Monaco regroupant les deux chaînes : une vaste réorganisation se précise aujourd’hui. Elle est engagée depuis novembre 2024 avec l’annonce du prince Albert II d’une remise à plat de l’audiovisuel de la Principauté. Estimant que Monaco Info et TV Monaco faisaient doublon, il a mis en avant la nécessité de regrouper ces deux chaînes au sein d’une même entité afin d’optimiser leurs missions comme leur audience et de cesser la concurrence interne actuelle. (Photo DR : les studios de TV Monaco).

Le coût élevé de TV Monaco

C’est que TV Monaco coûte cher (24 M€ pour 2024). Et cela d’autant plus qu’elle s'est associée à TV5 Monde pour élargir sa diffusion (4 millions de dotations annuelles supplémentaires). Mais malgré son adhésion au réseau international TV5 Monde, TV Monaco n’a pas pour autant atteint les objectifs d’audience et de visibilité escomptés. En regard de la ligne éditoriale et des résultats de la chaîne, un budget que les élus du Conseil national ont aussi dénoncé comme trop élevé. Ils ont donc plaidé également pour une rationalisation des ressources et une meilleure synergie entre les acteurs audiovisuels monégasques.

Une nouvelle chaîne de télévision publique indépendante

D’où une décision officialisée récemment par le ministre d’État, Didier Guillaume : au 1er septembre 2025, à l’issue d’un retrait progressif du réseau TV5 Monde, Monaco Info et TV Monaco disparaîtront pour laisser la place à une nouvelle chaîne de télévision publique indépendante dont le nom reste à trouver. Cette chaîne, est-il précisé, disposera de statuts plus clairs, d’un conseil d’administration et d’un conseil stratégique, ainsi que d’un contrat d’objectifs et de moyens qui garantira son indépendance éditoriale et financière. Elle pourra avoir notamment une régie publicitaire pour des revenus supplémentaires. Ce sera, selon les propos du ministre d’Etat, une télé publique indépendante, “mais ce ne sera pas une télé financée à 100% par le public.”

Geneviève Berti, "préfiguratrice" de la future chaîne

Afin de préparer cette refonte, Geneviève Berti, actuelle directrice de la communication et directrice de Monaco Info, a été désignée comme “préfiguratrice” de la future chaîne. Sa mission sera de définir le cadre de fonctionnement, les orientations, et de proposer un modèle économique mixte, basé à la fois sur des financements publics et la recherche de recettes publicitaires. L’enjeu sera de maintenir un ancrage local fort, tout en continuant à renforcer la notoriété de Monaco à l’international, mais en dehors du partenariat avec TV5 Monde.

Lancement prévu en septembre 2025

Selon les souhaits du ministre d’État, il s’agira de regrouper les équipes, d’éviter les doublons et de moderniser les équipements et formats, avec pour objectif de toucher tous les publics, y compris les plus jeunes, qui consomment davantage d’information via les réseaux sociaux. La structure et le contenu de cette nouvelle chaîne seront finalisés durant les prochains mois pour un lancement prévu en septembre 2025.