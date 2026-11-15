Monaco Robot Show : les robots humanoïdes vous donnent rendez-vous en juin 2027

Les 9 et 10 juin 2027, le One Monte-Carlo accueillera la première édition d’un événement international dédié à la robotique humanoïde et à l’intelligence artificielle physique. Près de 2 000 participants sont attendus.

Longtemps réservés à la science-fiction ou aux chaînes de production industrielles, les robots humanoïdes gagnent peu à peu de nouveaux terrains. Le Monaco Robot Show (MRS) veut mettre en lumière cette évolution lors de sa première édition, au One Monte-Carlo, les 9 et 10 juin 2027. Le secteur annonce une croissance spectaculaire. Selon les organisateurs, quelque 50 000 robots humanoïdes sont produits chaque année. Elon Musk va jusqu’à prédire "plus de 10 milliards de robots humanoïdes dans le monde à l’horizon 2040".

Des experts internationaux présenteront les dernières avancées de la robotique et ses perspectives, et des rencontres sportives inédites opposeront humains et robots. Les visiteurs découvriront aussi les applications industrielles de ces technologies et leurs liens avec le sport automobile. Touche monégasque oblige, l’événement explorera la place que les robots pourraient prendre dans le yachting et le luxe. Les usages du quotidien seront également abordés : assistance à la personne, tâches domestiques et robots de compagnie. Plusieurs robots emblématiques seront présents, dont Atlas de Boston Dynamics, réputé pour sa mobilité, et NEO de 1X Technologies, conçu pour un usage domestique. Entrée payante (tarif élevé).