Monaco sacrée “Meilleure destination d'Europe 2025”

Monaco a été sacrée comme “Meilleure destination d'Europe 2025” par les internautes de la plateforme touristique “European best destinations”. La Principauté, classée seconde l’an dernier, accède ainsi à la première place que tenait Marbella (Espagne) en 2024. “Monaco offre une expérience exceptionnelle à tous les voyageurs. Qu'il s'agisse d'une escapade romantique, d'une retraite en famille ou d'une évasion exclusive, la Principauté excelle dans le confort, le raffinement et un service de classe mondiale”, est-il noté.

Dans le top 20 de cette année, une autre site azuréen : Eze Village, classé 15ème derrière des destinations comme Riga, Dubrovnik, Madrid, Namur ou encore Amsterdam. “Èze est célèbre pour ses rues pavées sinueuses, ses vieilles maisons en pierre et ses vues imprenables sur la mer azur”, met en avant la plateforme touristique. “Le jardin exotique d'Èze est un point fort, avec sa collection de cactus et de plantes grasses encadrée par des vues panoramiques de la Côte d'Azur. Au fil de vos explorations, vous aurez l'impression d'être entré dans une autre époque, entouré d'un air d'élégance et de tranquillité.”

Une troisième destination méditerranéenne figure dans ce top 20 des voyageurs : Cassis classé 18ème.