Flash
Flash :

5 janvier 2026, par Jean-Pierre Largillet

Monaco : la SBM lance sa grande journée de recrutement

La Société des Bains de Mer monégasque recrute pour la saison. Quelque 600 à 700 postes seront à pourvoir dans l’hôtellerie et la restauration de luxe lors de sa grande journée annuelle de recrutement le 14 janviers 2026.

La Société des Bains de Mer donne rendez-vous aux professionnels de l’hôtellerie-restauration le mercredi 14 janvier 2026 pour sa grande journée annuelle de recrutement. De 9h30 à 18h, au One Monte-Carlo, le groupe emblématique du tourisme de luxe à Monaco proposera 600 à 700 postes afin de constituer ses équipes de 1 200 saisonniers pour la saison estivale 2026.

Les opportunités concernent l’ensemble des métiers de l’excellence : cuisine et pâtisserie, service en salle et sommellerie, bar, service d’étages. Les candidats sont invités à se présenter avec leur CV et pourront échanger directement avec les recruteurs grâce à un parcours organisé par corps de métier. Pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer ce jour là, la SBM sera également présente au Forum pour l’Emploi, le 6 février 2026, au Grimaldi Forum.

