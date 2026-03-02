Monaco : un sommet pour préparer à la “société des cent ans”

“Permettre aux familles internationales de vivre mieux et plus longtemps” : c’est le thème du prochain SIP Health & Wealth Summit à Monaco, qui se tiendra le 24 mars de 9 à 17 heures au Fairmont Monte-Carlo. Ce forum vise à explorer une nouvelle réalité dans laquelle vivre jusqu’à 100 ans et au-delà n’est plus une aspiration lointaine, mais une possibilité émergente. Alors que les avancées des sciences de la longévité promettent d’allonger la durée de vie en bonne santé, la question à laquelle cherchent à répondre les organisateurs n’est plus de savoir si nous vivrons plus longtemps, mais comment nous nous y préparons. Financièrement parlant. (Photo DR).

D’où, dans ce contexte en évolution, un alignement entre la planification de la santé et celle du patrimoine avec, pour les familles internationales, de nouvelles stratégies sur la manière de préparer l’avenir. Différents spécialistes de la santé (médecin de la longévité), du financement des soins dans le cadre d’une “société des 100 ans” et de la planification successorale et patrimoniale interviendront au cours de la journée.

Ce sommet donnera aussi l’occasion du lancement officiel du Longevity & Legacy Council à Monaco, une plateforme tournée vers l’Europe qui s’inscrit naturellement, est-il noté “dans un environnement reconnu pour sa culture de la stabilité, de la discrétion et de la vision de long terme”. Le Longevity & Legacy Council “repose sur une conviction fondatrice : la longévité ne doit plus être perçue comme une contrainte, mais comme un levier stratégique de décision, un actif durable et un enjeu de responsabilité collective”. Il “ne fonctionne ni comme un réseau d’affaires, ni comme une structure commerciale” mais se charge de réunir “une sélection de partenaires institutionnels et de familles partageant une vision de long terme en matière de santé, de stabilité, de transmission et d’impact durable.”