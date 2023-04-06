Monaco : un Monégasque, Albert Manzone, nouveau DG de la SBM

Un nouveau Directeur Général pour la SBM à Monaco : Albert Manzone, 59 ans, qui occupera dès le 12 avril prochain un poste resté vacant depuis le départ de Bernard Lambert... fin 2011. Sous l'autorité de Stéphane Valérie, qui a remplacé fin janvier Jean-Luc Biamonti au poste de Président-Délégué de la SBM, le nouveau DG aura "la responsabilité de toutes les fonctions opérationnelles de l’entreprise avec notamment les exploitations (jeux, hôtellerie, restauration, thermes marins et entertainment), les finances, le marketing et le digital, l’informatique et les ressources humaines" comme annoncé dans un communiqué du groupe publié mercredi.

De nationalité monégasque, Albert Manzone est notamment titulaire d’un Master of Business Administration de l’Université de Northwestern à Chicago et d’un diplôme de Business International à la Sorbonne. Spécialiste de l’organisation opérationnelle et des stratégies de croissance, il a participé au succès de marques d’envergure mondiale comme PepsiCo, Davidoff ou encore Novartis. Sa nomination suit celle, récente, de Virginie Cotta, secrétaire générale aux côtés du président-délégué, et de Pascal Camia, actuel directeur des opérations, nommé directeur du développement international, un poste clé. Avec l'arrivée d'Albert Manzone, il a été noté que pour la première fois, les quatre principaux dirigeants de la SBM étaient de nationalité monégasque.