Monaco : un nouveau site internet pour le Stade Louis II

Le Stade Louis-II à Monaco a dévoilé son nouveau site internet : www.stadelouis2.mc. Cette refonte accompagne deux temps forts de l’année : le 40ème anniversaire du Stade célébré en janvier 2025, et la désignation de Monaco comme Capitale mondiale du sport. Il s’inscrit d’autre part dans le cadre u programme Extended Monaco. Accessible en trois langues (français, anglais, italien), le site propose une navigation modernisée, adaptée aux usages mobiles, et met à disposition de nouvelles fonctionnalités pour faciliter l’expérience des visiteurs et usagers.

Parmi les points d’entrée phares :