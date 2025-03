Monaco : une année 2023 record pour le tourisme

Une année record pour le tourisme monégasque ! C'est ce qui est ressorti du rendez-vous annuel au Grimaldi Forum organisé par la Direction du tourisme et des congrès avec ses partenaires pour un bilan de l'année écoulée et la présentation des nouveaux objectifs. L'hôtellerie a ainsi enregistré un taux d'occupation en hausse (57% en 2023 contre 56% en 2022), sur un tarif moyen plus élevé (474 € soit + 3,5%). Concernant les nationalités des clients, c'est la France qui arrive en tête suivie des Etats-Unis, de l'Italie et du Royaume-Uni. Côté promotion à venir, les efforts porteront sur la campagne "Comme nulle part ailleurs" qui sera engagée auprès des compagnies aériennes.