Monaco : une croissance de 9,1% sur les 3 premiers trimestres

L'économie monégasque se porte bien et affiche une croissance insolente que la France peut lui envier. C'est ce qu'indique le bulletin de l'économie que l'IMSEE a publié hier. Sur la période janvier à septembre 2023, le chiffre d’affaires monégasque conserve une croissance soutenue de 9,1 % et dépasse les 15 Md€, tandis que le nombre mensuel d’heures travaillées est resté supérieur à chaque mois de l’année précédente. Côté immobilier, si le nombre des ventes baisse, tout particulièrement dans le neuf, le montant cumulé des transactions progresse légèrement et atteint un niveau record pour les 9 premiers mois de l’année. A noter aussi que sur les 9 premiers mois, c'est le secteur "Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien" qui connait la plus forte progression avec une hausse de 43,33% d'une année sur l'autre pour un chiffre d'affaires de 3,385 milliards d'euros.