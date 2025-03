Monaco : vague de changements dans le gouvernement et la haute administration

La rentrée monégasque sera marquée par d'importants changements dans le gouvernement et la haute administration. Lionel Beffre, ancien préfet français, prendra ses fonctions de conseiller de gouvernement-ministre de l'Intérieur et remplace Patrice Cellario qui prend sa retraite. Ancien directeur de la Sûreté publique, Richard Marangoni devient son conseiller spécial. Eric Arella, un spécialiste de la police judiciaire française, sera d’autre part nommé à la tête de la Sûreté publique le 9 septembre.

Ces nouvelles nominations s'ajoutent à d'autres changements récents dans l'administration monégasque, comme l'arrivée de Didier Guillaume en tant que ministre d'État en septembre et de Pierre-André Chiappori aux Finances et à l'Économie en mars. A noter aussi Jean-Philippe Vinci qui a succédé à Isabelle Bonnal à la direction de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports