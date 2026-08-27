L’excellent média suisse Blick vous fait entrer dans le grand luxe immobilier, tout au moins au niveau du prix mensuel de location à travers une visite, en vidéo, du penthouse de la Tour Odéon. Au pays des ultra-riches, il se loue 425.000 euros au mois.

Voilà de quoi vous donner une idée du plus grand luxe immobilier, tout au moins au niveau du prix de location. Le média suisse Blick vous offre une visite (en vidéo) de l’appartement le plus cher au monde dans ce domaine. C’est un penthouse qui se trouve à Monaco au sommet de la Tour Odéon et qui se loue 400 000 francs suisses (environ 425.000 euros) au mois. Inaugurée en 2015, la Tour Odéon culmine à 170 mètres et aligne 49 étages. Le penthouse, indique Blick, a une surface de 3.300 m2, dispose de 5 chambres invités, d’une piscine à débordement installée sur la terrasse, au plus haut, avec vue sur toute la Principauté. Il est doté aussi d’un cinéma privé, d’un hammam, d’un night club et de cinq cuisines... Petite touche d'originalité supplémentaire : un toboggan géant relie directement les cinq étages.

Découvrez sur Blick l'intérieur de cet appartement hors norme au cœur de la Principauté : Visite de l'appartement le plus cher du monde, loué 400'000 francs par mois à Monaco