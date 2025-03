Le Monaco Women Forum à la conquête de l'espace

“La Conquête de l’Espace” est au menu de la prochaine édition du Monaco Women Forum, le 21 mars 14 à 18 heures au Méridien Beach Plaza. Cet événement réunira des experts internationaux pour explorer les avancées en matière de technologies spatiales, de présence humaine dans l’espace et de solutions face aux défis climatiques et environnementaux. Les discussions aborderont également des sujets critiques comme la cybersécurité et la mise en place de cadres juridiques et éthiques pour une gouvernance responsable de l’espace. Parmi les intervenants figurent des représentants de l’Agence Spatiale Européenne, Airbus Defense & Space et bien d’autres institutions de premier plan. L’activité spatiale azuréenne sera représentée notamment par le Dr. Sandrine Mathieu (ACRI-ST), Federica Vagnone (Thales Alenia Space).

Créé en 2012 par la journaliste et entrepreneure Cinzia Sgambati Colman, le Monaco Women Forum est une plateforme dédiée à la promotion des femmes dans les domaines de la finance, des sciences et de la technologie. Son engagement pour l’excellence féminine se traduit par des événements de haut niveau mettant en lumière les contributions féminines dans des secteurs clés.