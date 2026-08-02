Le très haut de gamme du yachting s’expose au Port Hercule du 23 au 26 septembre pour le 35ème Monaco Yacht Show. Il réunira plus de 560 exposants et 120 superyachts dans une édition placée sous le signe de l'innovation durable et du renouvellement de la flotte.

Le Monaco Yacht Show s'apprête à souffler sa 35e bougie. Du 23 au 26 septembre, le Port Hercule accueillera la référence mondiale du "in-water show" : plus de 120 superyachts présentés en conditions réelles, une longueur moyenne de flotte avoisinant les 50 mètres et une quarantaine de nouveaux lancements. Autour des quais, plus de 560 exposants (chantiers, designers, architectes navals, courtiers et équipementiers) composeront l'écosystème complet de la grande plaisance, dans l'ambiance festive propre à la Principauté.

Côté nouveautés, l'édition 2026 innove avec le lancement du BOAT Lounge at the Monaco Yacht Show, conçu avec BOAT International comme un espace de rencontre et de networking. Il accueillera BOAT Radio, une série de podcasts enregistrés en public tout au long du salon, réunissant propriétaires, designers, chantiers, courtiers et experts autour des tendances du marché et des enjeux qui dessinent l'avenir du yachting. Le salon poursuit par ailleurs sa démarche écoresponsable engagée depuis la signature en 2022 du pacte de la Mission pour la Transition Énergétique auprès du Gouvernement monégasque, avec le programme Blue Wake™, développé en collaboration avec la Water Revolution Foundation pour mettre en avant les solutions durables du secteur.

Le programme des quatre jours s'articule autour de temps forts déjà identifiés : la conférence d'ouverture du mercredi 23 septembre, jour traditionnellement réservé aux détenteurs de la Sapphire Experience et aux VIP, des sessions BOAT Radio quotidiennes, des temps d'échange en fin de journée, ainsi qu'une session "Introduction to Superyacht Ownership" sur invitation le jeudi 24 septembre. Le Monaco Yacht Summit structurera de son côté la dimension professionnelle du salon avec conférences et tables rondes sur l'innovation technologique, les attentes des clients et la transition environnementale, tandis que le salon reste organisé en zones thématiques (Adventure Area, Dockside Area, Sailing Yacht Area, Yacht Design & Innovation Hub) pour guider le parcours des visiteurs.

La première liste officielle de la flotte, publiée le 17 juillet, révèle les grandes tendances du superyachting actuel. Quarante-trois unités livrées en 2026 seront présentes, de l'A80 d'Arcadia (23,98 m) au Nixie de Lürssen (102 m), avec un cœur de flotte particulièrement dense entre 40 et 60 mètres. Pour Toby Moore, CEO d'Informa Prestige, organisateur du salon, cette concentration de yachts fraîchement livrés, de chantiers et de courtiers en un seul lieu constitue le principal atout du rendez-vous monégasque, alors qu'une commande auprès d'un chantier de premier plan implique désormais d'attendre 2028 au minimum. Le Global Order Book 2026 de BOAT International confirme cette rareté : un carnet de commandes en recul en nombre d'unités mais record en tonnage, avec des chantiers italiens représentant 52 % de la production mondiale. Le salon met aussi en lumière un marché de la seconde main dynamique, puisque 38 des yachts confirmés sont proposés par des sociétés de brokerage et de charter.

Enfin, le salon continuera d'élargir son offre vers l'art de vivre du superyachting, avec voitures et motos de luxe, hélicoptères et jets privés exposés aux côtés des bateaux. De nouvelles unités seront annoncées chaque semaine jusqu'à la constitution complète de la flotte de 120 yachts, confirmant le Monaco Yacht Show comme la plateforme incontournable où se négocient, autant que se vendent, les projets de grande plaisance. Reste pour les visiteurs intéressés le prix d’entrée. Il est assorti à la taille des bateaux comme le montrent ces tarifs indicatifs : Pass 1 jour (690 €) / Pass 3 jours (1 850 €) / Sapphire Experience (+ 4 000 €).