La 35ᵉ édition du Monaco Yacht Show, qui s’est achevée samedi, a confirmé la vigueur de la grande plaisance mondiale tout en révélant ses nouvelles priorités : très grandes unités, personnalisation, refit et transition environnementale. Avec environ 120 superyachts et plus de 560 exposants, le rendez-vous monégasque conserve son statut de vitrine internationale du secteur.

Le très haut de gamme du yachting dans l'écrin monégasque ! Le Monaco Yacht Show 2026 s’est tenu du 23 au 26 septembre au Port Hercule, avec une flotte annoncée d’environ 120 superyachts, dont 43 livrés cette année, et plus de 560 exposants réunissant chantiers navals, designers, brokers, équipementiers et sociétés de services. L’organisateur visait près de 30 000 visiteurs, soit un niveau proche des 29 956 entrées enregistrées en 2025. Aucun chiffre définitif de fréquentation n’avait toutefois encore été rendu public lundi 28 septembre. (Photo DR).

Un marché qui continue à monter en gamme

Le marché confirme sa solidité, mais aussi sa montée en gamme. Les ventes de yachts de plus de 24 mètres ont atteint 281 unités au premier semestre 2026, pour une valeur demandée de 4,05 milliards d’euros, contre 272 unités et 3,61 milliards un an plus tôt. Le prix moyen demandé est passé de 13,28 à 14,4 millions d’euros. La construction neuve, elle, ralentit après le pic post-Covid : 1 093 superyachts étaient en chantier début 2026, contre 1 203 en 2023. Le marché se concentre cependant sur les très grandes unités, avec 67 yachts de plus de 70 mètres en construction, dont 26 dépassant les 100 mètres.

Le design et l’expérience au premier plan

Parmi les nouveautés, le salon a inauguré une Designer Gallery dans la Dockside Area, à proximité des pontons. Cette vitrine consacrée à l’architecture navale et au design intérieur traduit l’importance croissante de la conception dans un secteur où la différenciation ne repose plus uniquement sur la taille ou la puissance des navires. Le Monaco Yacht Show entend ainsi valoriser davantage les studios, créateurs et métiers qui façonnent l’expérience à bord.

Le salon a aussi confirmé la progression d’une demande tournée vers le charter, l’exploration et l’usage. Les propriétaires et acheteurs de très grandes unités privilégient désormais davantage l’espace, le confort, l’autonomie et la personnalisation. Le "quiet luxury" s’impose comme l’un des marqueurs de cette évolution : moins de démonstration extérieure, davantage d’intimité, de qualité d’aménagement et de capacité à naviguer loin, dans des zones moins fréquentées.

Le refit devient stratégique

La rénovation des yachts existants s’affirme comme l’un des nouveaux marchés à suivre. Une partie importante de la flotte construite dans les années 2000 et 2010 arrive à l’âge des modernisations techniques, énergétiques et esthétiques. Les besoins concernent aussi bien les motorisations et les systèmes embarqués que les intérieurs, les équipements de loisirs ou la mise en conformité environnementale.

Cette tendance se traduira dès 2027 par le lancement, à Monaco, de The Future of Refit. Organisé par Informa Prestige, ce nouveau rendez-vous entièrement dédié au refit, à la maintenance et à la modernisation des yachts est programmé du 31 mars au 2 avril au Grimaldi Forum et à la marina du Yacht Club de Monaco. Il illustre le déplacement du secteur vers un modèle où la valeur se crée aussi dans la prolongation de la durée de vie des unités existantes.

La durabilité passe aux solutions concrètes

La transition environnementale a occupé une place plus visible avec Blue Wake, programme mené en partenariat avec la Water Revolution Foundation. Soixante solutions ont été validées selon des critères d’impact mesurable : réduction des émissions, circularité des matériaux, efficacité énergétique, éco-conception, protection des écosystèmes marins et amélioration des services portuaires.

Les lauréats ont mis en avant des applications concrètes : matériaux acryliques recyclés pour les intérieurs chez Bespoke Projects ; système de climatisation et de chauffage marin à pompe à chaleur inverter chez Termodinamica ; chantier de refit Amico & Co intégrant 1 MW de solaire photovoltaïque, alimentation électrique à quai et récupération des déchets ; tenders en aluminium évalués sur leur cycle de vie avec Tykun ; et restauration d’herbiers de posidonie portée par Marina Ibiza. Le prix spécial yacht a été attribué au voilier de 62 mètres Simena, d’Ares Yacht, équipé d’une propulsion hybride parallèle, de capacités de navigation sur batterie et d’un système de récupération d’énergie sous voile.

Monaco, laboratoire du yachting de demain

Le principal enseignement de cette édition est celui d’un secteur qui ne se contracte pas, mais se recompose. Les volumes ralentissent dans certaines catégories, tandis que la valeur des transactions progresse et que les commandes se concentrent sur des navires plus grands, plus complexes et plus personnalisés. Le refit gagne en importance, tandis que les technologies hybrides, l’alimentation électrique à quai, l’optimisation énergétique et les matériaux recyclés deviennent progressivement des arguments industriels autant que commerciaux.

Le Monaco Yacht Show reste ainsi une place de marché mondiale de la haute plaisance, mais cherche aussi à devenir un espace de démonstration des transformations du secteur. Pour la Principauté, l’enjeu est de conserver son rôle de capitale du superyachting tout en accompagnant une industrie qui doit concilier croissance, innovation et exigences environnementales croissantes.