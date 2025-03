Monaco Yacht Show : la grande plaisance dans tous ses états

Comme tous les ans, le Cannes Yachting Festival a ouvert la saison dans le nautisme haut de gamme. Et comme tous les ans, le Monaco Yacht Show, dans sa 33ème édition cette fois, poursuit dans le très, très haut de gamme avec des yachts d’une longueur moyenne de 50 m et, pour certains allant même au-delà de 100 mètres. Un nec plus ultra, évidemment à la portée de peu de monde. Le MYS, qui avait compté jusqu’à 33.000 visiteurs, s’est d’ailleurs recentré après la crise Covid, sur les visiteurs les plus susceptibles d’achat et ont limité le nombre d’entrées à 25.000 avec d’ailleurs un prix de billet quelque peu dissuasif (690 € pour le pass 1 jour qui ne vous garantit même pas de mettre le pied sur un des yachts somptueux présenté, les visites à bord étant à discrétion de l’exposant). (Photo Monaco Yacht Show).

Un salon hors norme

Mais, comme le Grand Prix de Monaco, c’est un événement tout à fait exceptionnel, hors norme, qui sature l’hôtellerie locale et attire l'attention du monde entier. Ce le sera encore cette année du mercredi 25 septembre (la journée VIP “Sapphire Experience”) jusqu’au samedi 28 septembre au port Hercule. A flot, plus de 100 superyachts et une cinquantaine de tenders de luxe sont exposés par les constructeurs navals et les courtiers maritimes les plus reconnus du marché. Et parmi la centaine d’unités exposée, une quarantaine de nouveautés est dévoilée en première mondiale. Une flotte qui présente une longueur moyenne de 50m avec des méga yachts dépassant les 100m.

Les fortunes du high tech s'intéressent aux grands yachts

Les 560 exposants triées sur le volet exposent aussi sur les quais : designers et architectes navals, équipementiers et prestataires de service pour yachts ou fabricants de tenders et de gadgets nautiques. Tendance aussi déjà remarquée à Cannes : l’importance grandissantes des toys et gadgets de plus en plus marqués par la technologie. Une tendance qui joue sur un rajeunissement de la clientèle des superyachts avec une génération de 30-40 qui a fait fortune rapidement dans le high tech et s’intéresse tout particulièrement aux beaux bateaux dopés par la techno.

Pour un avenir plus respectueux de l'environnement

Au salon monégasque, on parlera aussi durabilité avec, dès mercredi, la conférence d’ouverture annuelle qui mettra en lumière les défis environnementaux actuels et présentera des solutions pratiques et accessibles. D’autres conférences suivront sur la réduction de l'empreinte carbone des yachts de génération précédente, l’amélioration “de la durabilité grâce à un comportement écoresponsable à bord” ou encore sur la façon dont “les innovations en matière de superyachts influencent d'autres marchés”. Autant de sujets couverts par le Sustainability Hub. Cet espace d'exposition mettra en avant des technologies de pointe et des solutions durables visant à améliorer les pratiques du yachting pour un avenir plus respectueux de l'environnement.

Une contribution à la planète de ce club mondial des milliardaires du yachting que la Principauté réunit chaque année en septembre.