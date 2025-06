Monaco Yacht Show : la grande plaisance met du vert dans son bleu

Après le Cannes Yachting Festival, une nouvelle montée en gamme dans le yachting avec le Monaco Yacht Show dont la 32ème édition s’ouvre aujourd’hui, mercredi 27 et se poursuivra jusqu’au samedi 30 septembre. Considéré comme le plus grand rassemblement annuel de superyachts au monde, c’est le grand événement de l’année pour les armateurs privés et nouveaux clients (particulièrement fortunés) en quête d'une expérience immersive unique dans l'univers du yachting. (Photo DR).

Le programme "Seducation"

Changement climatique oblige, le MYS met du vert dans son bleu. Il poursuit ainsi son programme de développement "Seducation" déployé sur trois ans et dont 2023 consolidera le premier cycle. Le programme "Seducation" est une initiative conçue en collaboration avec l’industrie et qui repose sur quatre piliers essentiels : l'innovation environnementale, le design, la compréhension du yachting et l'expérience de visite. La société organisatrice Informa a ainsi pour ambition de faire du salon un véritable "écosystème" du yachting, en encourageant l'innovation respectueuse de l'environnement et en proposant aux visiteurs une découverte immersive et éducative mettant en avant les dernières tendances les plus innovantes du yachting.

C’est ainsi que depuis 2021 son exposition a été thématisée avec notamment le Yacht Design & Innovation Hub, le Sustainability Hub, l’Adventure Area ou la Dockside Area qui offre un accès privilégié à l’exposition des yachts à quai pour les visiteurs intéressés par un projet de yacht.

Une flotte de 120 superyachts et mégayachts

Le salon consolidera son premier cycle "Seducation" en dévoilant une impressionnante flotte de 120 superyachts et mégayachts disponibles sur le marché, y compris les très attendus lancements de 2023. Les visiteurs auront également l'opportunité de découvrir les dernières tendances lifestyle à bord d'un yacht, grâce à l'exposition des sociétés de yachting triées sur le volet. Les zones Dockside Area et Adventure Area offriront également une immersion complète dans le yachting et les activités liées.

Quant au prix du billet pour participer au show, il est plus que jamais stratosphérique : 600 € la journée et 1.620 € le forfait trois jours.