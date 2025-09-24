Monaco Yacht Show : record de premières mondiales et virage écoresponsable

Du yachting au super yachting ! Dans la foulée du Cannes Yachting Festival qui a ouvert le ban il y a quinze jours, le Monaco Yacht Show assure une montée en super gamme. Il a levé l’ancre aujourd’hui mercredi 24 septembre au Port Hercule pour un voyage de 4 jours, jusqu’à samedi, avec une édition 2025 d’ampleur inédite : 120 super yachts sont amarrés, dont près de la moitié dévoilés en première mondiale, aux côtés de plus de 560 exposants réunissant chantiers navals, designers, équipementiers technologiques et marques de prestige. Des unités allant de 24 à plus de 110 mètres composent cette flotte d’exception, mettant en avant des constructions récentes et plusieurs modèles dépassant les 50 mètres, comme le spectaculaire Mar de 107 m signé Benetti.

Cette année, l’accent est mis sur la durabilité et l’innovation. Le label Blue Wake distingue les exposants proposant des solutions à fort impact environnemental, tandis que les visiteurs découvrent le tout nouveau "Innovation Deck" avec ses expériences immersives autour du design du futur et des propulsions alternatives. Le Yacht Design & Innovation Hub accueille conférences et présentations sur l’ingénierie, l’IA embarquée et les tendances du design contemporain. À cela s’ajoute l’Adventure Area, où se côtoient submersibles, voitures haut de gamme et jouets nautiques, le tout complété par l’Upper Deck Lounge dédié aux services lifestyle ultra-luxe.

Parmi les nouveautés phares, plusieurs super yachts à propulsion hybride ou hydrogène illustrent la transition écologique de l’industrie. Des sessions de panels mettent en lumière la transformation digitale et les technologies de propulsion alternatives, tandis qu’une plateforme centralisée permet aux visiteurs de programmer visites privées et rendez-vous d’affaires, répondant aux attentes d’une clientèle internationale de plus en plus exigeante.

Les premières mondiales donnent la mesure de ce dynamisme. Outre le Mar de 107 m (Benetti) qui impressionne avec sa piscine à débordement et son héliport, le Lady Estey (Benetti B.Now 67M Oasis) étonne également avec sa terrasse arrière spectaculaire et des intérieurs signés Sinot. After You, fruit d’une collaboration entre Admiral et Giorgio Armani, affiche quant à lui un design intégralement signé par le couturier. Citons aussi le Damen Xplorer 60, conçu pour naviguer en zones polaires, ou encore l’AB95 d’AB Yachts capable d’atteindre 50 nœuds. Autant de yachts d’exception qui illustrent la montée en gamme, la créativité et l’intégration de solutions (un peu) plus respectueuses de l’environnement qui caractérisent l’édition 2025 du MYS.