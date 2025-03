MonacoTech dévoile ses quatre nouvelles startups

Quatre nouvelles startups pour MonacoTech, l’incubateur de la Principauté. Elles sont arrivées en septembre 2023 et ont été en quelque sorte “intronisées” lors d’un Demo Day début novembre. Cet événement a permis de présenter à l’écosystème proche de l’incubateur les nouvelles startups accueillies dans le programme d’incubation. A cette occasion, les fondateurs ont pitché au terme des deux premiers mois de leur accompagnement.

Chaque startup a disposé de sept minutes pour développer son projet devant l'assemblée et de sept minutes pour répondre aux questions des participants. L’occasion pour chacun des entrepreneurs de présenter son projet, sa vision ainsi que ses objectifs aux acteurs de l'écosystème de MonacoTech et aux passionnés de l'innovation technologique. A noter qu’un nouvel appel à candidatures est en cours jusqu’au 21 novembre (les candidatures seront acceptées en ligne du 17 octobre au 21 novembre via le site www.monacotech.mc).

Les quatre nouveaux projets en incubation