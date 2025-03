MonacoTech lance un nouvel appel à projets

MonacoTech, l'incubateur de startups de la Principauté, a lancé un nouvel appel à projets visant à l’implantation sur Monaco de startups innovantes. Les projets candidats doivent se distinguer par leur caractère novateur dans cinq secteurs privilégiés, à savoir la Greentech, la Biotech/Medtech, le Yachting, la Fintech et le Digital (IA, APP). Les candidatures seront acceptées en ligne du 17 octobre au 21 novembre via le site www.monacotech.mc. Les projets retenus bénéficieront d'un accompagnement personnalisé, d'ateliers animés par des experts, de mises en relation avec des acteurs clés de l'écosystème, d'une visibilité accrue, et d'autres avantages pour favoriser leur développement.

L'incubateur monégasque, qui a déjà soutenu 22 startups, propose un programme d'accompagnement de 18 mois, exigeant des critères tels qu'un prototype innovant, une équipe engagée et la volonté d’enraciner la startup dans la Principauté. Le processus de sélection se déroule en trois phases, avec des candidatures en ligne jusqu'au 21 novembre, des interviews vidéo en mi-décembre, et des présentations de projet devant le jury de MonacoTech en janvier. Les projets retenus intégreront le programme en mars 2024.

Fondé en 2017 en partenariat avec le gouvernement princier, Monaco Telecom et Xavier Niel, MonacoTech offre aux startups un environnement propice à leur développement, avec un programme sur mesure, des opportunités de réseautage et un soutien continu de professionnels et d'institutions clés.