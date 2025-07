Le monde de demain au Festival du Livre de Mouans-Sartoux

Quel monde demain ? C’est le thème qu’a retenu le Festival du Livre de Mouans-Sartoux pour son édition 2025 qui aura lieu du 3 au 5 octobre prochain (de 10 à 19 heures). Avec plus de 50.000 participants, il s’est imposé comme l’un des plus grands festivals littéraires français. Organisatrice et créatrice de cet événement, Marie-Louise Gourdon a donné un avant-goût du “festin de mots, d’idées et d’images” qui nous attend cette année. Le thème du monde de demain ? Il est plus que jamais actuel. Le festival s’engage une nouvelle fois résolument comme un forum des voix libres et engagées dans notre monde contemporain.

Les invité(e)s ? Plus de 300 auteurs et autrices participeront aux débats et rencontres, aux lectures puissantes, aux spectacles et films. Quelques noms pour l’exemple parmi lesquels on retrouvera beaucoup d’habitués et des nouveaux venus : Paul Watson, Fatima Daas, Claudie Gallay, Marc Levy, Erik Orsenna, Nancy Huston, Pierre Michon, Edgar Morin (en visio)…

Le programme ? Comme chaque année, il est multiple, foisonnant, ajoutant au livre la musique, l’image, le cinéma, et tous les arts en général avec des débats, des lectures musicales, des scènes littéraires animées, des spectacles de rues, du slam, du graff, de la danse, le Bistrot des auteurs…

Autre particularité, à Mouans-Sartoux, c’est tout un village qui accueille autour du livre et des ses auteur(e)s. Ajoutons que pour dessiner avec des mots ce monde de demain, l’entrée est gratuite, ainsi que les débats et rencontres et la plupart des films et spectacles. Un grand rendez-vous populaire autour de la culture du 3 au 5 octobre. N’oubliez pas d’inscrire ces dates dans votre agenda de la rentrée.