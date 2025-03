Le monde de la formation professionnelle en université à Cannes

Evénement de référence de tous les acteurs de l’accompagnement et du développement des compétences au service des jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires, l’Université d’hiver de la formation professionnelle se tiendra du 22 au 24 janvier à Cannes au Palais des Festivals. Organisée par Centre Inffo depuis 1989, cette université est la seule à réunir au niveau national l’ensemble des parties prenantes de la formation professionnelle continue en France, secteurs public et privé confondus : DRH, responsables de formation en entreprise, dirigeants d’organismes de formation, consultants, coachs, chercheurs, edtechs, financeurs et décideurs, acteurs publics et paritaires en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles. (Photo DR).

Sur le thème “La formation, levier d’émancipation et de performance durable” cette nouvelle édition compte démontrer comment la formation accompagne les transformations sociétales (écologique, numérique, démographique, industrielle, …).

Le programme s’articulera autour de quatre défis :

L’émancipation, un enjeu sociétal. Avoir les clés de la société d’aujourd’hui et de demain

La formation au cœur du travail. (Re)donner du sens au travail

Vers une performance durable. Performance oui, mais à pas à n’importe quel prix

Accompagner les transformations. Les réponses des acteurs de la formation

Pour la première journée de cette 19ème UHFP, mercredi 22 janvier, sont attendues des personnalités de divers horizons, au premier rang desquelles Astrid Panosyan-Bouvet, Ministre chargée du travail et de l’emploi, Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement, Renaud Muselier, président de la Région Sud, Florence Poivey, présidente, Worldskills France, Enzo Lefort, escrimeur, triple champion olympique, Cynthia Fleury, philosophe psychanalyste, professeur titulaire de la chaire Humanités et Santé au Conservatoire national des arts et métiers, Thibaut Guilluy, directeur général, France Travail.