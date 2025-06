Monnaie, banque, finance : une conférence exceptionnelle de Gaël Giraud à Nice

Gaël Giraud, directeur de recherche au CNRS, ancien chef économiste de l’AFD, aujourd’hui directeur de la chaire de justice environnementale à Georgetown University, donnera une conférence exceptionnelle mardi 2 juillet à 18h au Campus Saint-Jean d’Angély à Nice en ouverture du colloque “Monnaie, Banque, Finance” organisé du 3 au 5 juillet par le Groupement de Recherche en Droit Économie d’Université Côte d’Azur. Sur le thème “Vers un grand désordre mondial international”, cette conférence inaugurale permettra d’analyser les conséquences possibles sur la pérennité du dollar comme monnaie de référence, la stabilité financière mondiale et l’avenir de la globalisation. Plusieurs scénarios d’évolution de la finance internationale seront ainsi évoqués.

Gaël Giraud est reconnu pour son approche transdisciplinaire mêlant économie, éthique, philosophie politique et écologie. Il propose une lecture critique des impasses du capitalisme financier et milite pour une économie au service du bien commun et de la transition écologique.