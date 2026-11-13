Monte-Carlo Film Festival : la comédie célébrée sous toutes ses formes

Du 11 au 14 novembre, la 23e édition du festival créé par Ezio Greggio réunit au Grimaldi Forum sept longs métrages en compétition, des avant-premières et des invités internationaux. Fausto Brizzi préside le jury, avant un gala de clôture qui accueillera notamment Luc Besson et Sergio Castellitto.

Faire rire, mais aussi éclairer les contradictions de notre époque : le Monte-Carlo Film Festival de la Comédie retrouve le Grimaldi Forum pour une 23e édition ouverte mercredi 11 novembre. Créé et dirigé par Ezio Greggio, le rendez-vous propose sept longs métrages en compétition, une séance hors compétition et quatre courts métrages en lice pour le Short Comedy Award. L’ouverture a donné le ton avec l’avant-première mondiale d’Un Weekend Artificiale, de Leonardo Pieraccioni, une comédie autour de l’intelligence artificielle. La sélection internationale fait notamment une place à The Invite, d’Olivia Wilde, à Camembert, de Matthieu Rumani et Nicolas Slomka, et à È andata così, de Gianni Zanasi. Autant de regards qui utilisent l’humour pour explorer les relations humaines, les aspirations sociales et les imprévus de l’existence. 1976

Pour départager les œuvres, le réalisateur et scénariste italien Fausto Brizzi est entouré de Paul Belmondo, Vanessa Incontrada et Yvonne Sciò. Les projections et rencontres se prolongeront jusqu’au samedi 14 novembre, avec pour point d’orgue la traditionnelle soirée de gala et de remise des prix, présentée par Ezio Greggio à partir de 19 heures. Luc Besson, auquel sera remis le Legend MCFF Award, et l’acteur et réalisateur Sergio Castellitto figurent parmi les invités annoncés. Ouverte au public sur réservation, cette clôture associera tapis rouge, palmarès et hommage aux grandes figures du cinéma, tout en défendant la place de la comédie comme genre à part entière.