Monte-Carlo Jazz Festival 2025 : le jazz dans toutes ses facettes

Après le Monte-Carlo Summer Festival, l’aventure musicale se prolonge cet automne avec, du 20 au 29 novembre, le Monte-Carlo Jazz Festival qui revient pour sa 19e édition dans le cadre somptueux de l’Opéra Garnier Monte-Carlo. Rendez-vous des amoureux de musique, le festival propose cette année encore dix soirées d’exception réunissant sur scène des artistes internationaux venus explorer toutes les facettes du jazz. De la soul au funk, du swing à la world music, l’événement met à l’honneur la grande diversité de la Great Black Music, dans une atmosphère à la fois intime et vibrante, typique de la Principauté. (Photo DR : l'affiche).

Parmi les artistes à l’affiche de cette édition 2025, des noms prestigieux tels que Deluxe, Morcheeba, Ibrahim Maalouf, Dee Dee Bridgewater, Macy Gray ou encore Billy Cobham illumineront la scène monégasque. Le Monte-Carlo Jazz Festival, fidèle à son esprit d’ouverture, célèbre le jazz sous toutes ses formes, mêlant générations, styles et cultures. À chaque concert, la Salle Garnier, joyau architectural de la Place du Casino, se transforme en un véritable écrin où le groove, l’improvisation et la créativité s’unissent pour offrir une expérience musicale unique.

Depuis sa création en 2006, le festival s’est imposé comme l’un des grands rendez-vous du jazz international, accueillant au fil des années des légendes telles que Herbie Hancock, Chick Corea, Diana Krall, Gregory Porter ou encore Marcus Miller, fidèle du lieu. Chaque édition est une célébration de la liberté artistique et de la rencontre entre des musiciens venus d’horizons multiples – de Paolo Conte à Angélique Kidjo, de Christophe à Selah Sue.

Entre concerts à l’Opéra, Before & After au Café de la Rotonde, et soirées festives le Monte-Carlo Jazz Festival, prolongement automnal de la saison des festivals de la Côte d’Azur, apporte aussi une touche prestige et convivialité bien dans l'esprit de Monaco.