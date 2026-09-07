Créé en 2006 par Jean-René Palacio, le Monte-Carlo Jazz Festival fête cette année “20 ans d'aventures”, selon les mots d'Alfonso Ciulla, directeur artistique de la Société des Bains de Mer. Pour cette édition anniversaire, qui se tiendra du 18 au 29 novembre à la Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo, la programmation joue à nouveau la carte de l'éclectisme, entre légendes confirmées et nouvelles voix. Le double lauréat des Grammy Awards Gregory Porter fera son retour le 20 novembre, précédé la veille par la Sud-Coréenne Youn Sun Nah, présentée comme “une artiste rare et imprévisible, d'une très grande élégance”. Melody Gardot, à l'occasion de ses 20 ans de carrière, se produira le 21 novembre en compagnie de la chorale sud-africaine Thanda Choir, tandis que Thomas Dutronc rendra hommage aux standards du jazz le 28 novembre, entouré de la révélation Lila-May.

D'autres rendez-vous ponctueront ces dix soirées : la soul-pop de Selah Sue et du duo The Gallands, qualifiée de "coup de cœur de l'année" par le directeur artistique, le jazz vocal caribéen de Tyreek McDole, le rock du groupe britannique Marillion (plus de 15 millions d'albums vendus) ou encore le jazz électronique du trio de Manchester Gogo Penguin et l'acid jazz historique des Brand New Heavies. Le festival proposera également, le 22 novembre, une séance “Du jazz au cinéma” en partenariat avec l'Institut audiovisuel de Monaco, avec la projection de L'homme au bras d'or d'Otto Preminger. La soirée d'ouverture restera fidèle à la tradition, sur invitation de l'Académie Rainier III, avant une clôture confiée le 29 novembre au Soweto Gospel Choir, triple lauréat des Grammy Awards.