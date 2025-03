Monte-Carlo : la métamorphose du mythique “Café de Paris”

C’est l’événement de la Principauté de la semaine dernière : la réouverture du mythique Café de Paris. Magie de l'emplacement, luxe et convivialité, cuisine et décor dans la tradition des grandes brasseries… Jacques Gantié, avec son blog “Table Libre”, n’a pas manqué de savourer l’inauguration. “On n’attendait plus que lui ! Inauguré le 14 novembre après dix-neuf mois de travaux, le nouveau Café de Paris était la pièce manquante dans la recomposition du cœur historique de la Place du Casino, engagée par la Société des Bains de Mer” écrit-il. (Photo DR : Le nouvel étage avec une vue collector sur la Place du Casino).

“Après la rénovation de l’Hôtel de Paris, la création du quartier One Monte-Carlo, les aménagements du Casino, la restructuration des Jardins des Boulingrins, la Brasserie iconique de Monte-Carlo, fermée depuis le 28 février 2022, retrouve ainsi les premiers rôles sur la scène monégasque”.

Et de rappeler le passé, mais surtout d’annoncer le présent ainsi que les ambitions et les défis du nouveau “Café de Paris”. Une autre ambition que celle de l’Hôtel de Paris qui lui fait face avec toute son histoire de haute gastronomie que signe le Louis XV-Alain Ducasse et ses 3 étoiles. Une ambition menée “à fleur de place ou à l’étage de la Brasserie Chic avec terrasse de 300 m² et vue collector sur la place du Casino. En attendant le printemps 2024, l’ouverture de boutiques de luxe et sur le rooftop de 1.000 m2, du restaurant Amazonico au concept de cuisine vénézuélienne déjà implanté à Madrid, Dubaï et Londres, l’établissement a doublé sa capacité quotidienne de service, offrant, les jours fastes, jusqu’à 1000 couverts.”