Morgane Soulier, ambassadrice IA Gen de l’Institut EuropIA

Pour cette rentrée 2024, l’Institut EuropIA se renforce et affiche ses ambitions avec la nomination de Morgane Soulier en tant qu’ambassadrice spécialisée en IA Générative et son intégration au conseil d’administration. Basé à Biot, et reconnu pour son rôle pionnier dans la sensibilisation et l'éducation en Intelligence Artificielle (IA), il place cette nomination dans le cadre d’une dynamique de renforcement de la présence et de l'influence de l'Institut aux niveaux local, national, et international. Cela en particulier à travers des initiatives phares comme le World AI Cannes Festival (WAICF), un évènement unique au monde qui réunit chaque année, au Palais des Festivals de Cannes, les leaders de l'IA pour des échanges sur les technologies et les innovations les plus avancées. (Photo DR : Morgane Soulier la nouvelle ambassadrice en IA Générative de l'Institut EuropIA)

Multi-entrepreneure et consultante de renommée internationale, Morgane Soulier vient apporter à l'Institut EuropIA son expertise en matière de transformations numériques, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, du metaverse, et des réseaux sociaux. Diplômée de l’EM Lyon, d’HEC et de Sciences Po Paris, elle a consacré sa carrière à l'accompagnement des entreprises dans leur transition numérique.

En tant qu’ambassadrice, elle a pour mission de propulser l'Institut EuropIA à l'avant-garde de l'éducation et de l'innovation en IA. Elle supervise l'organisation d'événements de grande envergure dont les conférences mensuelles (IA & santé, IA & sécurité, etc.), le gala annuel de l'Institut et le prestigieux WAICF 2025. Elle est également chargée d'accroître la visibilité de l'Institut à travers l'Europe en participant à des forums et en établissant des collaborations stratégiques avec des institutions publiques et privées.

“Sa vision et son expertise sont des atouts essentiels pour atteindre nos objectifs ambitieux, poursuivre notre mission de sensibilisation aux enjeux éthiques et stratégiques de l'IA et répondre aux enjeux complexes de notre société" souligne Marco Landi, ancien CEO d'Apple Monde et de Texas Instruments AMEA & APAC et président de l'Institut EuropIA.