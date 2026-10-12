Le cétacé de 29 ans, envoyé en juillet dans un parc près de Malaga, est mort dans la nuit de samedi à dimanche. Les associations de défense des animaux, qui avaient tenté de bloquer le transfert en justice, réclament des comptes.

Rocky, un dauphin mâle de 29 ans, est mort dans la nuit du 10 au 11 octobre au parc Selwo Marina, près de Malaga. Il faisait partie des huit cétacés transférés en juillet depuis le Marineland d’Antibes, fermé depuis janvier 2025. Le parc azuréen a confirmé l’information, précisant avoir été prévenu par l’établissement espagnol, qui va procéder à une autopsie. Né en captivité le 13 mars 1997 au zoo de Madrid, Rocky avait rejoint Antibes en 2011. Sa mort fait suite à celle de cinq autres cétacés, quatre bélugas et un dauphin, transférés cet été depuis le Marineland canadien vers des aquariums aux États-Unis et en Espagne. Un groupe de quatre autres dauphins antibois doit encore rejoindre un parc à Valence.

Les associations dénoncent un drame annoncé. Sea Shepherd France avait alerté, avant le départ, sur "les risques liés aux fortes chaleurs, au stress du transport et à la rupture des liens sociaux". Elle exige "la transparence sur les conclusions vétérinaires". Pour Tilikum Spirit, Rocky "est mort d’un transfert décidé pour l’industrie de la captivité ". Plusieurs associations voyaient dans ces transferts une trahison de la loi française de 2021, qui interdit le maintien de cétacés en captivité.