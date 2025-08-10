Fermer le menu
10 août 2025, par Jean-Pierre Largillet

Mortalité routière : les mauvais chiffres de juillet sur la Côte

Un juillet noir pour la sécurité routière sur les routes azuréennes avec 11 tués cette année contre 5 en juillet 2024. Le nombre de blessés graves a aussi augmenté (+37,5%) alors que le nombre d’accidents corporels a baissé (-10,5%).

Dans le département des Alpes-Maritimes, si juin s’était inscrit nettement en retrait en termes de mortalité routière  (3 tués contre 10 en juillet 2024), en revanche juillet a plongé avec de très mauvais chiffres. La mortalité routière a en effet plus que doublé par rapport à l’année dernière. Selon un bilan provisoire de la préfecture, 11 personnes ont perdu la vie en 2025 sur les routes azuréennes contre 5 en juillet 2024 (+ 120%).

Si les accidents corporels ont baissé en juillet 2025 (85 contre 95, soit -10,5 %) en revanche, ils se sont révélés plus graves avec, outre cette montée du chiffre des tués, une augmentation du nombre de blessés graves de 37,5% (44 en juillet 2025 contre 32 un an plus tôt). A noter que si 3 automobilistes ont été tués en juillet, les autres victimes de la route sont des deux roues ( 3 décès), des piétons (2 décès), des conducteurs de trottinettes et gyropodes (2 décès) et des cyclistes (un décès).

 

