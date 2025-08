Mouans-Sartoux : 600 donateurs participants pour “Une Rose, une Caresse”

La générosité était au rendez-vous dimanche dernier dans les Jardins du MIP à Mouans-Sartoux avec la 11ème édition de la journée annuelle d’une Rose, une Caresse. Cette journée emblématique a permis de collecter 11.375 euros au profit du Centre de Beauté CEW France pour offrir des soins de beauté et de bien-être aux patients souffrant d’un cancer ou autre pathologie lourde au centre hospitalier de Grasse. Ce qui a fait progresser la cagnotte. A ce jour, son montant s’élève à 70.000 euros grâce aux donateurs, aux partenaires publics et aux 90 entreprises sponsors et partenaires. (Photo DR : les bénévoles dans les Jardins du MIP, au milieu des plantations de Centifolia, la rose de mai, emblème de Grasse).

Cette belle journée de dimanche a été animée par 60 bénévoles de l’équipe “une Rose, une Caresse” du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse en partenariat avec les Jardins du MIP et le Pays de Grasse. Quelque 600 donateurs-participants ont répondu présents. Ils ont pu visiter les magnifiques Jardins du MIP, reconnus Jardins Remarquables, et participer à de nombreux ateliers pour petits et grands animés par les bénévoles, déguster à la buvette les plats préparés maison ou offerts par de généreux artisans boulangers de Mouans-Sartoux.

Le chèque a été remis à la mi-journée par trois représentantes des bénévoles (Virginie Viegas, Martine Panneau et Marie Duchène), à Françoise Montenay, présidente du CEW France, Sophie Le Norcy, coordinatrice Région Sud du CEW France et Bettina Frohlich, coordinatrice du Centre de Beauté CEW de Grasse entourées de représentants de l'hospital et d’élus dont Pierre Aschieri, maire de Mouans-Sartoux, de Jérôme Viaud, président CAPG. La remise officielle du chèque s’est terminée autour d’un cocktail avec un gâteau en forme de fleur en hommage aux 30 ans que fête cette année le CEW France.