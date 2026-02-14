Mouans-Sartoux consacre une semaine entière aux droits des femmes

À Mouans-Sartoux, le 8 mars ne suffit pas. Depuis sept ans, la commune consacre une semaine complète aux droits des femmes et à l’égalité. Du 3 au 8 mars, expositions, films, table ronde, danse, musique et théâtre rythmeront la 7e Semaine internationale des droits des femmes, organisée avec de nombreux partenaires locaux. Temps fort de l’édition 2026 : une table ronde mardi 3 mars à 19h à l’Aquarium Médiathèque sur le thème “La santé des femmes, un enjeu d’égalité ?”, en présence de spécialistes hospitaliers et de chercheurs. Un débat essentiel pour interroger les inégalités persistantes dans la recherche médicale, la prise en charge des pathologies féminines ou encore la reconnaissance des symptômes spécifiques aux femmes.

Au-delà de cette semaine thématique, la municipalité prolonge son action avec le “Mars de l’égalité” dans les collèges du Pays de Grasse. Cinquante bénévoles – femmes et hommes issus de métiers et de disciplines variés – iront à la rencontre des classes de 4e de huit établissements pour sensibiliser aux stéréotypes de genre autour du message : “Filles, garçons, tous les métiers, tous les sports vous sont ouverts !” Soutenue par la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse et le Conseil départemental, cette initiative vise à agir dès l’orientation scolaire pour élargir le champ des possibles.

Films engagés comme La Maison des femmes, ateliers sport-santé, danse contemporaine, théâtre avec Les Hérétiques, performances artistiques et rencontres autour de l’artiste Dadamaino : la programmation de la semaine mêle réflexion et création pour toucher tous les publics. Une manière, pour Mouans-Sartoux, d’affirmer que l’égalité femmes-hommes ne se célèbre pas seulement, elle se construit, concrètement et collectivement.