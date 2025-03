Mouans-Sartoux : un coup de pouce pour le nouveau départ d’Electronie

Un coup de pouce pour Electronie au parc de l’Argile de Mouans Sartoux : c’est ce que lui donne TotalEnergies. A travers son dispositif “Financer Votre Entreprise”, le groupe lui accorde un prêt à taux zéro de 50.000 euros pour soutenir sa croissance et développer l’emploi. Fabricant de cartes et systèmes électroniques depuis plus de trente ans, Electronie a changé de main à la fin de l’année dernière et prend aujourd’hui un nouveau départ. Reprise par Matthieu Larrère, l’entreprise cherche à renforcer sa présence et son expertise dans toute la Région Sud et a besoin de financer son nouveau développement. (Photo DR : lors de la remise du trophée TotalEnergies pour soutenir le projet de reprise et de continuité de l’entreprise avec Matthieu Larrere -à gauche).

Fondée en 1992, Electronie se consacre au développement de solutions électroniques complètes, avec des compétences reconnues dans des secteurs variés : industrie, intelligence artificielle, aéronautique, médical, défense, objets connectés (IoT), automobile, sécurité et monétisation. Grâce à son expertise technique et ses installations modernes de 1.500 m², elle accompagne ses clients tout au long de leurs projets industriels, en optimisant coûts, délais et qualité.

Pour Matthieu Larrere, Pdg, “le soutien de TotalEnergies dans mon projet de reprise a été une formidable opportunité. La continuité est assurée et cela a conforté nos différentes actions afin de renforcer notre position dans la conception et la production de systèmes électroniques de pointe dans la région. Notre qualité et nos lignes automatisées permettent, de plus en plus, de produire les projets de nos clients sur le territoire plutôt qu’en Asie.” Alors qu’il compte recruter dix collaborateurs qualifiés dans les trois ans qui viennent, le prêt lui permettra d’investir dans de nouveaux équipements et de couvrir des frais opérationnels.